Grand destockage Salle des fêtes Naintré
Grand destockage Salle des fêtes Naintré samedi 20 juin 2026.
Naintré
Grand destockage
Salle des fêtes Place Gérard Philipe Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Vente de produits neufs et d’occasion, vêtements (adultes, enfants, bébés), chaussures, vaisselle…
**Samedi 20 juin 2026 de 9h à 13h30 à la salle des fêtes Robert Sauvion.** .
Salle des fêtes Place Gérard Philipe Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 52 00 96 spfnaintre@sfr.fr
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English : Grand destockage
L’événement Grand destockage Naintré a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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