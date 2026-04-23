Puzzle battle remise du Puzzle d’or Médiathèque Micheline Réau Naintré
Puzzle battle remise du Puzzle d’or Médiathèque Micheline Réau Naintré samedi 13 juin 2026.
Naintré
Puzzle battle remise du Puzzle d’or
Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
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Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26 mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr
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English : Puzzle battle remise du Puzzle d’or
L’événement Puzzle battle remise du Puzzle d’or Naintré a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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