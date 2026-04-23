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Puzzle battle remise du Puzzle d’or Médiathèque Micheline Réau Naintré

Puzzle battle remise du Puzzle d’or Médiathèque Micheline Réau Naintré samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Micheline Réau

Adresse : 15 avenue Carnot -

Ville : 86530 Naintré

Département : Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Naintré

Puzzle battle remise du Puzzle d’or

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

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Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26  mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr

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English : Puzzle battle remise du Puzzle d’or

L’événement Puzzle battle remise du Puzzle d’or Naintré a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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