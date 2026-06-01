Fête de la musique rue Emile Zola à Naintré Naintré
Fête de la musique rue Emile Zola à Naintré Naintré samedi 20 juin 2026.
Naintré
Fête de la musique
rue Emile Zola à Naintré presqu’il de domine Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
* **Dès 19h ** **jeux traditionnels géants**
* **Dès 20h30 Le trio French Quarter** ([écouter](https://frenchquarter.fr/))
Buvette assurée par le club de foot de Naintré et 3 food-trucks sur place avec burgers, crêpes bretonnes, glaces…
**Venez nombreux profiter d’une soirée musicale agréable et conviviale au bord du Clain et à l’ombre des arbres dans un esprit guinguette et festif assuré !**
**Rendez-vous sur la presqu’île de Domine, à côté du parking de la coutellerie, rue Emile Zola à Naintré.** .
rue Emile Zola à Naintré presqu’il de domine Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 03 65 sandrine.testard@naintre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Naintré a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Naintré (Vienne)
- Puzzle battle remise du Puzzle d’or Médiathèque Micheline Réau Naintré 13 juin 2026
- PASCAL MARY Naintré 26 juin 2026
- Café Réparation Galerie du réemploi Naintré 27 juin 2026
- Soirée estivale avec ciné plein air Place Jean Jaurès Naintré 24 juillet 2026
- Vide-grenier & Vide-garage Place Jean Jaurès Naintré 2 août 2026