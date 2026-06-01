Fête de la musique rue Emile Zola à Naintré Naintré

Naintré

Fête de la musique

rue Emile Zola à Naintré presqu’il de domine Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

* **Dès 19h ** **jeux traditionnels géants**

* **Dès 20h30 Le trio French Quarter** ([écouter](https://frenchquarter.fr/))

Buvette assurée par le club de foot de Naintré et 3 food-trucks sur place avec burgers, crêpes bretonnes, glaces…

**Venez nombreux profiter d’une soirée musicale agréable et conviviale au bord du Clain et à l’ombre des arbres dans un esprit guinguette et festif assuré !**

**Rendez-vous sur la presqu’île de Domine, à côté du parking de la coutellerie, rue Emile Zola à Naintré.** .

rue Emile Zola à Naintré presqu’il de domine Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 03 65 sandrine.testard@naintre.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Naintré a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne