Vide-grenier & Vide-garage Place Jean Jaurès Naintré

Naintré

Vide-grenier & Vide-garage

Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

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Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 22 26 93

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English : Vide-grenier & Vide-garage

L’événement Vide-grenier & Vide-garage Naintré a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne