Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-grenier & Vide-garage Place Jean Jaurès Naintré

Vide-grenier & Vide-garage Place Jean Jaurès Naintré

Vide-grenier & Vide-garage Place Jean Jaurès Naintré dimanche 2 août 2026.

Lieu : Place Jean Jaurès

Adresse : Avenue Jean Jaurès

Ville : 86530 Naintré

Département : Vienne

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Naintré

Vide-grenier & Vide-garage

Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

  .

Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 22 26 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier & Vide-garage

L’événement Vide-grenier & Vide-garage Naintré a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Naintré (Vienne)