Vide-grenier & Vide-garage Place Jean Jaurès Naintré
Vide-grenier & Vide-garage Place Jean Jaurès Naintré dimanche 2 août 2026.
Naintré
Vide-grenier & Vide-garage
Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
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Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 22 26 93
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English : Vide-grenier & Vide-garage
L’événement Vide-grenier & Vide-garage Naintré a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne