Soirée estivale avec ciné plein air Place Jean Jaurès Naintré
Soirée estivale avec ciné plein air Place Jean Jaurès Naintré vendredi 24 juillet 2026.
Naintré
Soirée estivale avec ciné plein air
Place Jean Jaurès La Coulée verte Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24 23:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Comme chaque année, venez profiter d’un cinéma en plein air gratuit avec la MJC de Naintré !
Le film familial Migration sera diffusé à la tombée de la nuit. Des animations sont prévues dès 20h à la coulée verte de Naintré (repli salle des fêtes en cas de mauvais temps).
Buvette et gourmandises en vente sur place.
Formule repas à 10 € sur réservation ! .
Place Jean Jaurès La Coulée verte Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr
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English : Soirée estivale avec ciné plein air
L’événement Soirée estivale avec ciné plein air Naintré a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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