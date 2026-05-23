Soirée estivale avec ciné plein air Place Jean Jaurès Naintré

Naintré

Soirée estivale avec ciné plein air

Place Jean Jaurès La Coulée verte Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24 23:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Comme chaque année, venez profiter d’un cinéma en plein air gratuit avec la MJC de Naintré !

Le film familial Migration sera diffusé à la tombée de la nuit. Des animations sont prévues dès 20h à la coulée verte de Naintré (repli salle des fêtes en cas de mauvais temps).

Buvette et gourmandises en vente sur place.

Formule repas à 10 € sur réservation ! .

Place Jean Jaurès La Coulée verte Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr

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English : Soirée estivale avec ciné plein air

L’événement Soirée estivale avec ciné plein air Naintré a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne