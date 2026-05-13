Marché de producteurs avenue Jean Jaurès Naintré
Marché de producteurs avenue Jean Jaurès Naintré vendredi 5 juin 2026.
Naintré
Marché de producteurs
avenue Jean Jaurès Agora Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05 23:30:00
Date(s) :
2026-06-05
**Vendredi 5 juin dès 18h,** retrouvez les 20 producteurs locaux présents à l’Agora à côté de la Place Jean Jaurès. Ils proposeront divers produits à consommer sur place ou à emporter tels que des escargots, des fruits, des légumes, du miel, de la charcuterie, des huiles, des produits laitiers, du vin, du Cognac, du pineau sans oublier les producteurs de viande qu’il sera possible de faire cuire sur place.
Venez donc nombreux au premier marché de producteurs de la saison estivale organisé en partenariat avec la Chambre d’agriculture.
Des tickets seront en vente pour effectuer les achats aux différents stands des associations présentes (boisson, frites, tarte aux pommes…).
N’oubliez pas d’apporter vos couverts pour manger sur place. .
avenue Jean Jaurès Agora Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 48 62 57 emma.tranchand@naintre.fr
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English : Marché de producteurs
L’événement Marché de producteurs Naintré a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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