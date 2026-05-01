Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon Bien-être Salle des fêtes de Naintré Naintré

Salon Bien-être Salle des fêtes de Naintré Naintré

Salon Bien-être Salle des fêtes de Naintré Naintré samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Naintré

Adresse : 31 rue Anatole France

Ville : 86530 Naintré

Département : Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Naintré

Salon Bien-être

Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez découvrir les nombreux exposants, les conférences et les différents ateliers proposés. Entrée gratuite. Tombola et animation musicale à 21h sur les sons naturels.
**Buvette et restauration sur place.**   .

Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine   acteurseconaintre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon Bien-être

L’événement Salon Bien-être Naintré a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Naintré (Vienne)