Salon Bien-être Salle des fêtes de Naintré Naintré

Naintré

Salon Bien-être

Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir les nombreux exposants, les conférences et les différents ateliers proposés. Entrée gratuite. Tombola et animation musicale à 21h sur les sons naturels.

**Buvette et restauration sur place.** .

Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine acteurseconaintre@gmail.com

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English : Salon Bien-être

L’événement Salon Bien-être Naintré a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne