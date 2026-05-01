Salon Bien-être Salle des fêtes de Naintré Naintré
Salon Bien-être Salle des fêtes de Naintré Naintré samedi 30 mai 2026.
Naintré
Salon Bien-être
Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez découvrir les nombreux exposants, les conférences et les différents ateliers proposés. Entrée gratuite. Tombola et animation musicale à 21h sur les sons naturels.
**Buvette et restauration sur place.** .
Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine acteurseconaintre@gmail.com
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English : Salon Bien-être
L’événement Salon Bien-être Naintré a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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