Atelier cuisine à la MJC le citron ! MJC Jean-Paul Robin Naintré
Atelier cuisine à la MJC le citron ! MJC Jean-Paul Robin Naintré jeudi 21 mai 2026.
Naintré
Atelier cuisine à la MJC le citron !
MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21 20:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Au menu de cet atelier cuisine, avec Valentin de Gaspard Savoureux le citron !
Sucré, salé… Découvrez les différentes formes que peut prendre cet ingrédient au travers des recettes et des techniques proposées !
Un atelier plein de bonne humeur, jeudi 21 mai à l’étage de la MJC.
Inscrivez-vous dès maintenant en nous contactant au 07 82 30 60 13 ou à [mjc.naintre@orange.fr](mailto:mjc.naintre@orange.fr) ! .
MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cuisine à la MJC le citron !
L’événement Atelier cuisine à la MJC le citron ! Naintré a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Naintré (Vienne)
- Atelier numérique gérer votre agenda sur smartphone Médiathèque Micheline Réau Naintré 5 mai 2026
- Découverte du vélo électrique Narbonne accessoires Naintré 7 mai 2026
- Puzzles battle la revanche Médiathèque Micheline Réau Naintré 20 mai 2026
- Vendredi jeux Médiathèque Micheline Réau Naintré 29 mai 2026
- En quête d’histoires Médiathèque Micheline Réau Naintré 3 juin 2026