Atelier cuisine à la MJC le citron ! MJC Jean-Paul Robin Naintré

Naintré

Atelier cuisine à la MJC le citron !

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21 20:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Au menu de cet atelier cuisine, avec Valentin de Gaspard Savoureux le citron !

Sucré, salé… Découvrez les différentes formes que peut prendre cet ingrédient au travers des recettes et des techniques proposées !

Un atelier plein de bonne humeur, jeudi 21 mai à l’étage de la MJC.

Inscrivez-vous dès maintenant en nous contactant au 07 82 30 60 13 ou à [mjc.naintre@orange.fr](mailto:mjc.naintre@orange.fr) ! .

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr

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English : Atelier cuisine à la MJC le citron !

L’événement Atelier cuisine à la MJC le citron ! Naintré a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne