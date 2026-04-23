Atelier numérique gérer votre agenda sur smartphone Médiathèque Micheline Réau Naintré

Naintré

Atelier numérique gérer votre agenda sur smartphone

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 15:00:00

fin : 2026-05-05 16:30:00

Date(s) :

2026-05-05

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Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26 mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr

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English : Atelier numérique gérer votre agenda sur smartphone

L’événement Atelier numérique gérer votre agenda sur smartphone Naintré a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne