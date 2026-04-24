Puzzles battle la revanche Médiathèque Micheline Réau Naintré
Puzzles battle la revanche Médiathèque Micheline Réau Naintré mercredi 20 mai 2026.
Naintré
Puzzles battle la revanche
Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 18:30:00
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-29 2026-05-30
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Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26 mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr
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English : Puzzles battle la revanche
L’événement Puzzles battle la revanche Naintré a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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