Puzzles battle la revanche Médiathèque Micheline Réau Naintré

Naintré

Puzzles battle la revanche

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 18:30:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-29 2026-05-30

.

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26 mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Puzzles battle la revanche

L’événement Puzzles battle la revanche Naintré a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne