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Puzzles battle la revanche Médiathèque Micheline Réau Naintré

Puzzles battle la revanche Médiathèque Micheline Réau Naintré

Puzzles battle la revanche Médiathèque Micheline Réau Naintré mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Micheline Réau

Adresse : 15 avenue Carnot -

Ville : 86530 Naintré

Département : Vienne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Naintré

Puzzles battle la revanche

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 18:30:00

Date(s) :
2026-05-20 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-29 2026-05-30

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Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26  mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr

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English : Puzzles battle la revanche

L’événement Puzzles battle la revanche Naintré a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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