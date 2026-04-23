Vendredi jeux Médiathèque Micheline Réau Naintré
Vendredi jeux Médiathèque Micheline Réau Naintré vendredi 29 mai 2026.
Naintré
Vendredi jeux
Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
.
Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26 mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr
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English : Vendredi jeux
L’événement Vendredi jeux Naintré a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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