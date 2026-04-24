En quête d’histoires Médiathèque Micheline Réau Naintré
En quête d’histoires Médiathèque Micheline Réau Naintré mercredi 3 juin 2026.
Naintré
En quête d’histoires
Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:30:00
fin : 2026-06-03 17:30:00
Date(s) :
2026-06-03
.
Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26 mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr
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English : En quête d’histoires
L’événement En quête d’histoires Naintré a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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