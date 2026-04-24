Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

En quête d’histoires Médiathèque Micheline Réau Naintré

En quête d’histoires Médiathèque Micheline Réau Naintré

En quête d’histoires Médiathèque Micheline Réau Naintré mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Micheline Réau

Adresse : 15 avenue Carnot -

Ville : 86530 Naintré

Département : Vienne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Naintré

En quête d’histoires

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:30:00
fin : 2026-06-03 17:30:00

Date(s) :
2026-06-03

  .

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26  mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : En quête d’histoires

L’événement En quête d’histoires Naintré a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Naintré (Vienne)