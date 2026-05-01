Dessins perchés Naintré avenue Jean Jaurès Naintré

Naintré

Dessins perchés

Naintré avenue Jean Jaurès La Coulée Verte Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 09:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Nouvelle exposition de dessins d’enfants intitulée Dessins perchés dont l’objectif est de valoriser l’expression artistique des enfants et de dynamiser le centre ville de Naintré par la même occasion auprès du public.

Cet événement a mobilisé la participation les enfants de différentes structures de Naintré.

Sur le thème de la musique et des danses, les dessins des enfants seront accrochés sur un fil, près du centre ville, avenue Jean Jaurès et sur la Coulée Verte.

**Cette exposition éphémère est visible en libre accès du 29 au 31 mai 2026.**

**Si vous aussi vous souhaitez participer, n’hésitez pas à venir exposer vos dessins librement en n’oubliant pas de mettre votre nom au verso, ils seront à récupérer en mairie.**

Pour en savoir plus, n‘hésitez pas à contacter Mme Giret au 05 49 90 34 83. .

Naintré avenue Jean Jaurès La Coulée Verte Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 34 83

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English : Dessins perchés

L’événement Dessins perchés Naintré a été mis à jour le 2026-05-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne