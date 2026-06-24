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Atelier Custo Dingo Le Ressort Naintré

mercredi 26 août 2026 · Le Ressort · Naintré

Atelier Custo Dingo Le Ressort Naintré

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Le Ressort
Adresse
10 rue Denis Papin
Ville
86530 Naintré
Département
Vienne
Tarif

Naintré

Atelier Custo Dingo

Le Ressort 10 rue Denis Papin Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Et si tes prochaines décorations naissaient de vieilles assiettes et de bols oubliés ?
Dans cet atelier hauts en couleur, chacun compose, assemble et détourne des céramiques récupérées pour créer une pièce 100 % unique — et 100 % soi.
Tasses cassées, plats dépareillés, bibelots de brocante… tout prend vie entre tes mains !   .

Le Ressort 10 rue Denis Papin Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 

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English : Atelier Custo Dingo

L’événement Atelier Custo Dingo Naintré a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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