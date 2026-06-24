Atelier Custo Dingo Le Ressort Naintré

Informations pratiques

Naintré

Atelier Custo Dingo

Le Ressort 10 rue Denis Papin Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Et si tes prochaines décorations naissaient de vieilles assiettes et de bols oubliés ?

Dans cet atelier hauts en couleur, chacun compose, assemble et détourne des céramiques récupérées pour créer une pièce 100 % unique — et 100 % soi.

Tasses cassées, plats dépareillés, bibelots de brocante… tout prend vie entre tes mains ! .

Le Ressort 10 rue Denis Papin Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47

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English : Atelier Custo Dingo

L’événement Atelier Custo Dingo Naintré a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne