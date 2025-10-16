Balade patrimoine au Vieux Poitiers (Naintré) Site Gallo-Romain du Vieux Poitiers Naintré

Naintré

Balade patrimoine au Vieux Poitiers (Naintré)

Site Gallo-Romain du Vieux Poitiers Chézelles Naintré Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 19:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Bien avant l’avènement de Châtellerault est apparue la cité du Vieux Poitiers.

Venez lors d’une balade patrimoniale, découvrir cette véritable agglomération.

Aujourd’hui enfoui sous terre, nous vous invitons grâce aux explications à imaginer cette ville telle qu’elle fut il y a plus de deux mille ans. .

Site Gallo-Romain du Vieux Poitiers Chézelles Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Balade patrimoine au Vieux Poitiers (Naintré)

L’événement Balade patrimoine au Vieux Poitiers (Naintré) Naintré a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne