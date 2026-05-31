Balade découverte du site gallo-romain à Naintré, Théâtre gallo-romain de Vieux Poitiers, Naintré

Balade découverte du site gallo-romain à Naintré 19 et 20 septembre Théâtre gallo-romain de Vieux Poitiers Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentation du site gallo-romain, de son théâtre et de la ville enfouie, révélés par de spectaculaires photographies aériennes.

Objets, moulages, maquette et fresque, installés à l’intérieur et à l’extérieur du local d’accueil, permettront de mieux comprendre l’histoire et l’organisation de ce site exceptionnel.

Théâtre gallo-romain de Vieux Poitiers rue Jean de la Fontaine, 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 81 06 24 02 parking

Présentation du site gallo-romain, de son théâtre et de la ville enfouie, révélés par de spectaculaires photographies aériennes.

© Catherine BEAUCHAMP