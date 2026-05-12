Grand rassemblement de véhicules à Naintré Place Jean Jaurés Naintré

Naintré

Grand rassemblement de véhicules à Naintré

Place Jean Jaurés Avenue Jean Jaurès Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La Municipalité propose **un grand rassemblement de véhicules** de collection, sportifs et anciens ainsi que des motos et des side-cars en collaboration avec les garages de Naintré **dimanche 7 juin de 9h à 18h, place Jean-Jaurès et autour de l’Agora.**

**Vide grenier** sur la Coulée Verte organisé par l’association Naintré qui bouge. **Inscription au 06 75 95 96 28. (2€ml)**

**Buvette et restauration sur place.** .

Place Jean Jaurés Avenue Jean Jaurès Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 95 96 28

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English : Grand rassemblement de véhicules à Naintré

L’événement Grand rassemblement de véhicules à Naintré Naintré a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne