Portes ouvertes de l’école de dessin municipale Ecole de dessin municipale Naintré jeudi 25 juin 2026.

Naintré

Portes ouvertes de l’école de dessin municipale

Ecole de dessin municipale Avenue Victor Hugo Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 16:00:00

fin : 2026-06-25 18:30:00

Date(s) :

2026-06-25

L’école de dessin municipale de Naintré vous ouvre ses portes le jeudi 25 juin de 16h à 18h30. Les élèves exposeront leurs créations en présence de Charly Chabot, intervenante plasticienne. Ne manquez pas cette occasion de poser vos questions et découvrir le fonctionnement de l’école. Venez nombreux ! .

Ecole de dessin municipale Avenue Victor Hugo Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 03 43 50 dessin@naintre.fr

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English : Portes ouvertes de l’école de dessin municipale

L’événement Portes ouvertes de l’école de dessin municipale Naintré a été mis à jour le 2026-06-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne