Découverte d’un Chalot traditionnel, Chalot Le DroptHamea, Girmont-Val-d’Ajol
dimanche 20 septembre 2026 · Chalot Le DroptHamea · Girmont-Val-d'Ajol
Informations pratiques
Découverte d’un Chalot traditionnel Dimanche 20 septembre, 14h00 Chalot Le DroptHamea Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Poussez la porte d’un chalot traditionnel au hameau du Dropt et plongez dans le quotidien rural d’autrefois. Conservé et aménagé comme à son origine, ce bâtiment emblématique du patrimoine vosgien dévoile son histoire, son rôle et ses particularités. Tout au long de la visite, Pierre Vincent partage ses connaissances et ses anecdotes, offrant un regard authentique sur ce témoin du patrimoine local.
Chalot Le DroptHamea Le Dropt, 88340 Girmont Val d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est
Poussez la porte d’un chalot traditionnel au hameau du Dropt et plongez dans le quotidien rural d’autrefois. Conservé et aménagé comme à son origine, ce bâtiment emblématique du patrimoine vosgien et…
©Pierre Vincent
À voir aussi à Girmont-Val-d'Ajol (Vosges)
- Concert au crépuscule Stann Duguet & Johann Riche Girmont-Val-d’Ajol 18 juillet 2026
- Plante invasive, mon amour !, Une Figue dans le Poirier, Girmont-Val-d’Ajol 19 septembre 2026
- Délices de la nature & cuisine sauvage, Une Figue dans le Poirier, Girmont-Val-d’Ajol 20 septembre 2026
- Visite guidé du Girmont-Val-d’Ajol et exposition d’objets de culte, Eglise Notre-Dame de l’Immaculée Conception, Girmont-Val-d’Ajol 20 septembre 2026
- Démonstration de forge, Une Figue dans le Poirier, Girmont-Val-d’Ajol 20 septembre 2026