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Découverte d’un Chalot traditionnel, Chalot Le DroptHamea, Girmont-Val-d’Ajol

dimanche 20 septembre 2026 · Chalot Le DroptHamea · Girmont-Val-d'Ajol

Découverte d’un Chalot traditionnel, Chalot Le DroptHamea, Girmont-Val-d’Ajol

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chalot Le DroptHamea
Adresse
Le Dropt, 88340 Girmont Val d'Ajol
Ville
88340 Girmont-Val-d'Ajol
Département
Vosges

Découverte d’un Chalot traditionnel Dimanche 20 septembre, 14h00 Chalot Le DroptHamea Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Poussez la porte d’un chalot traditionnel au hameau du Dropt et plongez dans le quotidien rural d’autrefois. Conservé et aménagé comme à son origine, ce bâtiment emblématique du patrimoine vosgien dévoile son histoire, son rôle et ses particularités. Tout au long de la visite, Pierre Vincent partage ses connaissances et ses anecdotes, offrant un regard authentique sur ce témoin du patrimoine local.

Chalot Le DroptHamea Le Dropt, 88340 Girmont Val d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est
Poussez la porte d’un chalot traditionnel au hameau du Dropt et plongez dans le quotidien rural d’autrefois. Conservé et aménagé comme à son origine, ce bâtiment emblématique du patrimoine vosgien et…

©Pierre Vincent

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