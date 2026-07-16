Découverte d’un Chalot traditionnel, Chalot Le DroptHamea, Girmont-Val-d’Ajol

Informations pratiques

Découverte d’un Chalot traditionnel Dimanche 20 septembre, 14h00 Chalot Le DroptHamea Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Poussez la porte d’un chalot traditionnel au hameau du Dropt et plongez dans le quotidien rural d’autrefois. Conservé et aménagé comme à son origine, ce bâtiment emblématique du patrimoine vosgien dévoile son histoire, son rôle et ses particularités. Tout au long de la visite, Pierre Vincent partage ses connaissances et ses anecdotes, offrant un regard authentique sur ce témoin du patrimoine local.

Chalot Le DroptHamea Le Dropt, 88340 Girmont Val d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est

Poussez la porte d’un chalot traditionnel au hameau du Dropt et plongez dans le quotidien rural d’autrefois. Conservé et aménagé comme à son origine, ce bâtiment emblématique du patrimoine vosgien et…

©Pierre Vincent