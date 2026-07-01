Visite guidé du Girmont-Val-d’Ajol et exposition d’objets de culte, Eglise Notre-Dame de l’Immaculée Conception, Girmont-Val-d’Ajol

Informations pratiques

Visite guidé du Girmont-Val-d’Ajol et exposition d’objets de culte Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Notre-Dame de l’Immaculée Conception Vosges

Visite guidée limitée à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion de votre visite, découvrez à l’intérieur de l’église une exposition consacrée au patrimoine religieux, présentant objets de culte, bannières et habits sacerdotaux des années 1950. Des visites guidées de l’édifice, d’une durée d’environ 20 minutes, sont proposées tout au long de la journée, sans réservation, pour des groupes de 20 à 25 personnes maximum. Une belle occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire de l’église et les traditions qui ont marqué la vie de la paroisse.

Eglise Notre-Dame de l’Immaculée Conception 25 Le Village, 88340 Girmont-Val-d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est L’église du Girmont-Val-d’Ajol, de son véritable nom « Notre Dame de l’Immaculée Conception » a été construite en 1867. De style Néogothique, elle est lié à l’origine même du village.

Pour ce hameau et ceux d’Hérival et de Méreille, éloignés non seulement des services administratifs, mais aussi de l’église du Val-d’Ajol, la vie cultuelle était compliquée pour assister aux messes, donner les baptêmes et recevoir les sacrements. Les quelques 800 habitants de ces hameaux, sous l’impulsion des 3 frères Martin du Girmont, demandèrent la séparation officielle d’avec le Val-d’Ajol et décidèrent en 1866 de construire leur propre église.

La première messe fut célébrée en 1870.

À l’occasion de votre visite, découvrez à l’intérieur de l’église une exposition consacrée au patrimoine religieux, présentant objets de culte, bannières et habits sacerdotaux des années 1950. Des de…

©Paroisse Notre Dame de Combeauté