Visite d’une école d’antan, École Girmont-Val-d’Ajol, Girmont-Val-d’Ajol
dimanche 20 septembre 2026 · École Girmont-Val-d'Ajol · Girmont-Val-d'Ajol
Informations pratiques
Visite d’une école d’antan Dimanche 20 septembre, 14h00 École Girmont-Val-d’Ajol Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Remontez le temps et découvrez l’école d’autrefois lors d’une visite guidée immersive et fascinante ! Plongez dans l’ambiance authentique des salles de classe du passé, où chaque détail vous fera revivre l’époque de nos grands-parents.
École Girmont-Val-d’Ajol 51 Le Village, 88340 Girmont-Val-d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est 06 04 41 19 07 Il s’agit d’une salle de classe des années 1950, restaurée en 2008 et meublée avec le matériel et mobilier scolaires restés sur place après la fermeture de l’école, et avec différents objets et meubles provenant de dons. Parking à proximité (derrière l’église) et dans la cour de l’école.
Remontez le temps et découvrez l’école d’autrefois lors d’une visite guidée immersive et fascinante ! Plongez dans l’ambiance authentique des salles de classe du passé, où chaque détail vous fera de…
©office de tourisme Remiremont Plombière
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