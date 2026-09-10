Découverte d’une ancienne demeure et de son décor peint, Demeure du XIVe siècle, Lectoure

Informations pratiques

Découverte d’une ancienne demeure et de son décor peint 19 et 20 septembre Demeure du XIVe siècle Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter librement cette demeure historique située au 41 rue Nationale et découvrez l’une de ses salles voûtées datant du XIVe siècle !

Cette salle présente un décor monumental très coloré composé de motifs géométriques et figuratifs, ainsi que de frises d’animaux.

Profitez de cette occasion unique pour plonger dans l’histoire et admirer ces peintures remarquables qui ont traversé les siècles. Ne manquez pas cette opportunité de vous immerger dans le charme de cette ancienne demeure et d’apprécier son patrimoine architectural exceptionnel du XIVe siècle.

Demeure du XIVe siècle 41 rue nationale, 32700 Lectoure Lectoure 32700 Gers Occitanie Cette demeure du XIVe siècle, nichée au cœur d’un îlot urbain à l’arrière d’un commerce, conserve encore une partie de son décor d’origine. Deux salles mitoyennes au premier niveau de la demeure présentent des voûtes en berceau brisé, dont l’usage exact demeure encore inconnu. Sur l’une de ces voûtes, un décor peint à fresque se dévoile, composé de motifs géométriques colorés, délimités par des contours noirs, créant ainsi un effet de puzzle. À cinq mètres de hauteur, une frise d’animaux est peinte au sommet de la voûte. Des bandes colorées, entrelacées en carré, forment des cadres dans lesquels sont représentés une biche, un chat, un cheval, un bœuf, ainsi que des animaux fantastiques.

Sur l’arc doubleau situé au milieu de la voûte, un rinceau rouge sur fond clair ajoute une touche supplémentaire au décor.

La datation du motif principal, fréquemment observé dans le sud-ouest de la France, permet de situer la réalisation de ce décor peint au premier tiers du XIVe siècle. Un exemple similaire peut être observé à la collégiale de La Romieu.

Quant à la voûte jumelle située à l’est, malheureusement, son décor a disparu, car il aurait été vendu avant la Première Guerre mondiale. Malgré cela, l’élément préservé de ce décor original offre un aperçu fascinant de l’art et de l’artisanat du XIVe siècle, préservé au sein de cette demeure historique.

Venez visiter librement cette demeure historique située au 41 rue Nationale et découvrez l’une de ses salles voûtées datant du XIVe siècle !

©Gaëlle Prost, Inventaire général Région Midi-Pyrénées