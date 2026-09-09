Découverte et présentation des instruments traditionnels bretons, Musée du Faouët, Le Faouët

Informations pratiques

Découverte et présentation des instruments traditionnels bretons Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Musée du Faouët Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

En partenariat avec l’école de musique du Pays du Roi Morvan et à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir le temps d’un après-midi les instruments traditionnels bretons joués par les sonneurs (biniou, bombarde, accordéon, etc.).

Un moment d’échanges et une immersion garantie au cœur de l’univers musical des sonneurs !

Musée du Faouët 1a Rue de Quimper, 56320 Le Faouët, France Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne 0297231527 https://www.museedufaouet.fr L’établissement a été fondé en 1658 par le baron du Faouet, Sébastien du Fresnay, seigneur de Coetcodu et son épouse, Anne Petau d’Immancheville. Les lettres de confirmation d’établissement et d’amortissement sont accordées en 1681 aux Ursulines pour le fonds où s’élèvent leur église, maisons, jardins et lieux claustraux. Le couvent comprend deux corps de logis principaux en équerre, avec galerie de cloître au rez-de-chaussée ; la chapelle occupe l’angle saillant, au nord-est. Un troisième logis ancien abritant autrefois les parloirs et le logis du chapelain se greffe au nord-ouest du bâtiment nord. Angle de la place des Halles (Direction Quimperlé).

En partenariat avec l’école de musique du Pays du Roi Morvan et à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine

© musée du Faouët