Le Faouët

Visite commentée de l’exposition temporaire

1A rue de Quimper Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Les sonneurs, ces musiciens emblématiques de la musique traditionnelle bretonne, qui depuis des générations rythment de leurs airs les grands moments et événements de vie des Bretons.

Fascinés par leur alchimie et leur capacité à rassembler, les artistes y ont trouvé une source d’inspiration inépuisable ! Peintures, photographies, dessins, gravures ou encore sculptures témoignent de cet intérêt.

Découvrez ces témoignages artistiques, lors d’une visite commentée de l’exposition du moment, qui s’intéresse plus particulièrement aux joueurs de biniou et de bombarde.

Sur réservation. .

1A rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 27

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English :

L’événement Visite commentée de l’exposition temporaire Le Faouët a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan