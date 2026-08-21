Découverte et prise en main d’Urban-Hist, Archives municipales, Toulouse

Informations pratiques

Découverte et prise en main d’Urban-Hist 19 et 20 septembre Archives municipales Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentation de l’outil cartographique évolutif Urban-Hist donnant accès aux informations historiques et patrimoniales sur la ville de Toulouse et sa métropole. Aide à la prise en main et à la recherche.

Samedi et dimanche : 9h-12h30 et 13h30-18h

Tout public

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie +33536252380 http://www.archives.toulouse.fr Les Archives municipales de Toulouse sont installées depuis 1996 dans l’ancien réservoir d’eau de Périole, dans le quartier du faubourg Bonnefoy.

Les Archives possèdent actuellement environ 17 000 mètres linéaires de documents, du XIIIe siècle à nos jours, provenant en majorité des services municipaux, complétés par les dons, dépôts ou achats d’archives privées (entreprises, associations ou particuliers). Transports : Métro : ligne A – arrêt Roseraie. Bus : Linéo 9, ligne 39 – arrêt Sainte-Hélène, ligne 36, arrêt Le Brix. Accès mobilité réduite : 7 avenue de Bellevue.

Présentation de l’outil cartographique évolutif Urban-Hist donnant accès aux informations historiques et patrimoniales sur la ville de Toulouse et sa métropole. Aide à la prise en main et à la et : …

© Clara Javierre – Mairie de Toulouse, Archives municipales