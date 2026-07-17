Découverte et visite d’un poste d’aiguillage à Dole, Dole, Dole

Informations pratiques

Découverte et visite d’un poste d’aiguillage à Dole Samedi 19 septembre, 08h00 Dole jura

Inscription sur https://affluences.com/ à partir du 3 eptembre 2026. Rendez-vous sur https;/:patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF. Limité à 4 personnes par créneau. Durée de la visite : 20 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la SNCF Réseau vous ouvre les portes du poste d’aiguillage de Dole. Une occasion unique de découvrir son histoire, sa technologie et le quotidien des agents qui assurent la gestion des circulations ferroviaires.

Dole 42 avenue Aristide Briand Dole 39100 La Maladière jura Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la SNCF Réseau vous ouvre les portes du poste d’aiguillage de Dole. Une occasion unique de découvrir son histoire, sa technologie et le quotidien…

©SNCF Réseau – Aurélien PHILIPPE