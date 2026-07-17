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Découverte et visite d’un poste d’aiguillage à Dole, Dole, Dole

samedi 19 septembre 2026 · Dole

Découverte et visite d’un poste d’aiguillage à Dole, Dole, Dole

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Dole
Adresse
42 avenue Aristide Briand
Ville
39100 Dole
Département
jura
Tarif
Inscription sur https://affluences.com/ à partir du 3 eptembre 2026. Rendez-vous sur https;/:patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF. Limité à 4 personnes par créneau. Durée de la visite : 20 minutes.

Découverte et visite d’un poste d’aiguillage à Dole Samedi 19 septembre, 08h00 Dole jura

Inscription sur https://affluences.com/ à partir du 3 eptembre 2026. Rendez-vous sur https;/:patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF. Limité à 4 personnes par créneau. Durée de la visite : 20 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la SNCF Réseau vous ouvre les portes du poste d’aiguillage de Dole. Une occasion unique de découvrir son histoire, sa technologie et le quotidien des agents qui assurent la gestion des circulations ferroviaires.

Dole 42 avenue Aristide Briand Dole 39100 La Maladière jura Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la SNCF Réseau vous ouvre les portes du poste d’aiguillage de Dole. Une occasion unique de découvrir son histoire, sa technologie et le quotidien…

©SNCF Réseau – Aurélien PHILIPPE

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