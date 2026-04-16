Descente commentée en canoë kayak Club de Canoe Kayak Dole

Dole

Descente commentée en canoë kayak

Club de Canoe Kayak 1 Rue du Général Bethouart Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 21:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Pour le 17 juillet et le 31 juillet: rendez -vous 18h au club.

Lors de cette balade, vous aurez l’occasion de frôler une réserve d’oiseaux, la corne des épissiers , ainsi que d’admirer le panorama de la ville de Dole vu de l’eau. Vous passerez deux petits barrages, les bains où la retenue d’eau vient alimenter le canal, et l’arche où se trouvent les vestiges de l’ancien pont.

Pour le 24 juillet et le 7 août rendez-vous 18h30 au club

(rendez-vous à 18h30)Au départ du club de canoë, le tour de la libellule est une boucle qui emprunte le Doubs et canal du Rhône au Rhin. Lors de cette balade, vous aurez l’occasion d’admirer la ville vue du canal et vous franchirez deux petits barrages, les bains où la retenue d’eau vient alimenter le canal, et l’arche où se trouvent les vestiges de l’ancien pont.

Descente commentée en canoë kayak par l’EPTB Saône et Doubs ou par Dole environnement.

Pot de l’amitié à base de produits locaux à l’arrivée. Distance : 6 Km environ.

Durée 3h environ. 6 à 14 participants

RDV Club de canoë kayak, 1 rue du général Béthouart Transport organisé par le club .

Club de Canoe Kayak 1 Rue du Général Bethouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Descente commentée en canoë kayak

L’événement Descente commentée en canoë kayak Dole a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE