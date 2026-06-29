Les Feux vus d’en Haut Place Nationale Dole

Dole

Les Feux vus d’en Haut

Place Nationale Clocher de la Collégiale ND Dole Jura

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17 23:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Vivez une soirée aussi rare qu’inoubliable au sommet de la Collégiale Notre-Dame.

Ouvrez grands vos yeux et laissez la magie opérer…

Dole Tourisme vous invite à partager un moment rare autour d’une expérience gastronomique et œnologique raffinée, pleine de saveurs suivie d’un feu d’artifice qui illuminera la voûte étoilée.

Un spectacle saisissant dans un cadre hors du commun.

En solo, en couple, entre amis ou en famille, vous serez subjugués par le décor, l’expérience gustative et le spectacle.

Rien que vous

-Fondue comtoise apéritive à partager pour faire connaissance entre privilégiés

-Escargots de cocagne à la crème de savagnin cuisiné devant vous

-Caviar français dégusté sur main

-Panna-Cotta à la truffe d’été et sablé à la noix

-Focaccia maison aux chèvre fermier

-Cônes à la crème de noisette

-Tataki de thon rouge au sésame

-Tartare de bœuf au couteau préparé devant convives

-Dessert surprise spécial Tour de France mis en lumière

Un instant suspendu, hors du temps

En collaboration avec Le Restaurant le Clavelin .

Place Nationale Clocher de la Collégiale ND Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr

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English : Les Feux vus d’en Haut

L’événement Les Feux vus d’en Haut Dole a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE