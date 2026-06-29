Les Feux vus d’en Haut Place Nationale Dole
Les Feux vus d’en Haut Place Nationale Dole vendredi 17 juillet 2026.
Dole
Les Feux vus d’en Haut
Place Nationale Clocher de la Collégiale ND Dole Jura
Tarif : 150 – 150 – 150 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17 23:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Vivez une soirée aussi rare qu’inoubliable au sommet de la Collégiale Notre-Dame.
Ouvrez grands vos yeux et laissez la magie opérer…
Dole Tourisme vous invite à partager un moment rare autour d’une expérience gastronomique et œnologique raffinée, pleine de saveurs suivie d’un feu d’artifice qui illuminera la voûte étoilée.
Un spectacle saisissant dans un cadre hors du commun.
En solo, en couple, entre amis ou en famille, vous serez subjugués par le décor, l’expérience gustative et le spectacle.
Rien que vous
-Fondue comtoise apéritive à partager pour faire connaissance entre privilégiés
-Escargots de cocagne à la crème de savagnin cuisiné devant vous
-Caviar français dégusté sur main
-Panna-Cotta à la truffe d’été et sablé à la noix
-Focaccia maison aux chèvre fermier
-Cônes à la crème de noisette
-Tataki de thon rouge au sésame
-Tartare de bœuf au couteau préparé devant convives
-Dessert surprise spécial Tour de France mis en lumière
Un instant suspendu, hors du temps
En collaboration avec Le Restaurant le Clavelin .
Place Nationale Clocher de la Collégiale ND Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Feux vus d’en Haut
L’événement Les Feux vus d’en Haut Dole a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
À voir aussi à Dole (Jura)
- Avant-première Supergirl Cinéma Majestic Rive Gauche Dole 29 juin 2026
- Exposition Fêtes et cérémonies à Dole de 1900 à 1930 Cloitre de la Médiathèque ( galerie du 1er étage) Dole 30 juin 2026
- Balade biodiversité en ville La murmurée Dole 1 juillet 2026
- Dole l’Essentiel Dole Tourisme Dole 1 juillet 2026
- Barbecues Paysans Dole 2 juillet 2026