Informations pratiques

Dole

Triathlon de Dole

Av. de Lahr Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Prêts à relever le défi ? Le triathlon de Dole est de retour pour une nouvelle édition avec une nouveauté !

?? Au programme

– Course S à 10h, départ en mass start

– Course J1 à 12h

– Course J2 à 12h30

– Course M à 14h30, départ en rolling start .

Av. de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté com.doletriathlon@gmail.com

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English : Triathlon de Dole

L’événement Triathlon de Dole Dole a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE