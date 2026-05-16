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AGENDA · Dole

Triathlon de Dole Dole

dimanche 19 juillet 2026 · Dole

Triathlon de Dole Dole

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
Av. de Lahr
Ville
39100 Dole
Département
Jura
Tarif

Dole

Triathlon de Dole

Av. de Lahr Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Prêts à relever le défi ? Le triathlon de Dole est de retour pour une nouvelle édition avec une nouveauté !
?? Au programme
– Course S à 10h, départ en mass start
– Course J1 à 12h
– Course J2 à 12h30
– Course M à 14h30, départ en rolling start   .

Av. de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté   com.doletriathlon@gmail.com

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English : Triathlon de Dole

L’événement Triathlon de Dole Dole a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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