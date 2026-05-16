Triathlon de Dole Dole
dimanche 19 juillet 2026 · Dole
Informations pratiques
Dole
Triathlon de Dole
Av. de Lahr Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Prêts à relever le défi ? Le triathlon de Dole est de retour pour une nouvelle édition avec une nouveauté !
?? Au programme
– Course S à 10h, départ en mass start
– Course J1 à 12h
– Course J2 à 12h30
– Course M à 14h30, départ en rolling start .
Av. de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté com.doletriathlon@gmail.com
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English : Triathlon de Dole
L’événement Triathlon de Dole Dole a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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