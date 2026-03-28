Citizen Kane Péniche Spera Dole
Citizen Kane Péniche Spera Dole samedi 18 juillet 2026.
Citizen Kane
Péniche Spera Avenue de Lahr Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le 18 juillet, embarquez à bord de la péniche Spera pour une soirée piano-voix avec Citizen Kane. Dès 20h, laissez-vous emporter par une performance intimiste et pleine d’émotion dans une ambiance chaleureuse au fil de l’eau. Le bar ouvre dès 16h pour profiter d’un moment convivial avant le concert. Entrée libre, venez savourer un live tout en douceur dans un cadre original. .
Péniche Spera Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com
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English : Citizen Kane
L’événement Citizen Kane Dole a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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