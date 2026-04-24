Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découverte fitness danse enfants Salle des fêtes du Gotha Ancenis-Saint-Géréon

Découverte fitness danse enfants Salle des fêtes du Gotha Ancenis-Saint-Géréon mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes du Gotha

Adresse : Impasse du Gotha

Ville : 44150 Ancenis-Saint-Géréon

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif :

Ancenis-Saint-Géréon

Découverte fitness danse enfants

Salle des fêtes du Gotha Impasse du Gotha Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Venez découvrir la fitness danse enfants (zumba) proposée par Ancenis Danse & fitness le mercredi 29 avril.
8-16 ans 15h à 16h
4-7 ans 16h à 17h

Sur inscription.   .

Salle des fêtes du Gotha Impasse du Gotha Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 82 43 61 09  ancenisdansefitness@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover children’s dance fitness (Zumba) offered by Ancenis Danse & fitness on Wednesday April 29.

L’événement Découverte fitness danse enfants Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)