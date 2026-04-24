Découverte fitness danse enfants Salle des fêtes du Gotha Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Découverte fitness danse enfants

Salle des fêtes du Gotha Impasse du Gotha Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Venez découvrir la fitness danse enfants (zumba) proposée par Ancenis Danse & fitness le mercredi 29 avril.

8-16 ans 15h à 16h

4-7 ans 16h à 17h

Sur inscription. .

Salle des fêtes du Gotha Impasse du Gotha Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 82 43 61 09 ancenisdansefitness@gmail.com

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English :

Come and discover children’s dance fitness (Zumba) offered by Ancenis Danse & fitness on Wednesday April 29.

L’événement Découverte fitness danse enfants Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis