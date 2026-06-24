Informations pratiques

Sainte-Sigolène

Découverte-initiation à la Pêche au coup

Villard Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

10 € par participant.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:00:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Découverte de la pêche au coup à l’étang du Villard avec Philippe Cotte, moniteur guide de pêche en partenariat avec la fédération de pêche . Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

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Villard Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

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English :

An introduction to coarse fishing at the Villard Pond with Philippe Cotte, a certified fishing instructor, in partnership with the fishing federation. Reservations at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Découverte-initiation à la Pêche au coup Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron