Découverte-initiation à la Pêche au coup Sainte-Sigolène
mardi 4 août 2026 · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Découverte-initiation à la Pêche au coup
Villard Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
10 € par participant.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Découverte de la pêche au coup à l’étang du Villard avec Philippe Cotte, moniteur guide de pêche en partenariat avec la fédération de pêche . Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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Villard Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17
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English :
An introduction to coarse fishing at the Villard Pond with Philippe Cotte, a certified fishing instructor, in partnership with the fishing federation. Reservations at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Découverte-initiation à la Pêche au coup Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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