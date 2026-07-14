Découverte & initiation au tir sportif (Carabine & Pistolet) Ouessant
mardi 14 juillet 2026 · Ouessant
Informations pratiques
Ouessant
Découverte & initiation au tir sportif (Carabine & Pistolet)
Gynmase de Mezareun Ouessant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-08-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-16 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Envie de découvrir une activité originale en toute sécurité ? Le club de tir sportif vous propose des séances d’initiation à la carabine et au pistolet 10 mètres, accessibles à partir de 7 ans. Encadrées par des moniteurs bénévoles diplômés de la Fédération Française de Tir, ces séances permettent de s’initier au tir de précision dans une ambiance conviviale et adaptée à tous les niveaux.
Les initiations ont lieu les mardis et jeudis de 16h à 18h au gymnase de Mezareun, ainsi que sur rendez-vous pour les petits groupes, selon les disponibilités de la salle. La participation est de 1 € par personne, correspondant uniquement aux consommables (plombs et cartons) fournis par le club. .
Gynmase de Mezareun Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 08 90 82 18
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English :
L’événement Découverte & initiation au tir sportif (Carabine & Pistolet) Ouessant a été mis à jour le 2026-07-09 par OT OUESSANT
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