Informations pratiques

Ouessant

Découverte & initiation au tir sportif (Carabine & Pistolet)

Gynmase de Mezareun Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-16 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Envie de découvrir une activité originale en toute sécurité ? Le club de tir sportif vous propose des séances d’initiation à la carabine et au pistolet 10 mètres, accessibles à partir de 7 ans. Encadrées par des moniteurs bénévoles diplômés de la Fédération Française de Tir, ces séances permettent de s’initier au tir de précision dans une ambiance conviviale et adaptée à tous les niveaux.

Les initiations ont lieu les mardis et jeudis de 16h à 18h au gymnase de Mezareun, ainsi que sur rendez-vous pour les petits groupes, selon les disponibilités de la salle. La participation est de 1 € par personne, correspondant uniquement aux consommables (plombs et cartons) fournis par le club. .

Gynmase de Mezareun Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 08 90 82 18

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English :

L’événement Découverte & initiation au tir sportif (Carabine & Pistolet) Ouessant a été mis à jour le 2026-07-09 par OT OUESSANT