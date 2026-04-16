Découverte initiation Beach Art Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer
Découverte initiation Beach Art Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer mercredi 20 mai 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Découverte initiation Beach Art
Rue de la Plage Plage du Casino Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Osez l’art éphémère !
Je vous initie au Beach Art pour transformer la plage en page blanche.
Seul ou en groupe, apprivoisez le râteau et créez votre fresque géante au rythme des marées. Une parenthèse ludique et poétique pour graver vos souvenirs de vacances dans le sable avant que la mer ne les emporte.
Tarif groupe sur demande .
Rue de la Plage Plage du Casino Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 7 67 68 86 40
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English : Découverte initiation Beach Art
L’événement Découverte initiation Beach Art Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Granville Terre et Mer
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