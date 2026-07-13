Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Découverte insolite avec les habitants

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

Quelle meilleure façon de découvrir un territoire qu’en rencontrant ceux qui y vivent ?

Ici, le réseau d’habitants Greeters vous accueillent et vous mènent hors des sentiers battus.

Qu’ils soient mordus de voile, d’art ou de nature, tous se fédèrent autour d’une idée : partager leur passion et inspirer les visiteurs !

Vivez une rencontre inédite…

Notre Destination regorge de pépites et d’habitants prêts à vous en dévoiler quelques-unes ! Le temps d’une rencontre, nos habitants passionnés sont prêts à vous offrir un moment de partage unique et original, hors des sentiers battus ! Prêt à vivre une expérience unique et insolite ? Vous appréciez voyager en immersion ? Vous êtes curieux de découvrir les coulisses de notre Destination La Baule Presqu’île de Guérande ? Découvrez notre carnet de balades avec un greeter.

Avant de concrétiser votre demande, nous attirons votre attention sur le fait que les greeters sont bénévoles et ne doivent pas être confondus avec des guides professionnels. Nous vous invitons à consulter la charte d’engagement et les valeurs du réseau.

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La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Découverte insolite avec les habitants La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44