Découverte insolite avec les habitants La Baule-Escoublac
lundi 13 juillet 2026 · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Découverte insolite avec les habitants
La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01
Quelle meilleure façon de découvrir un territoire qu’en rencontrant ceux qui y vivent ?
Ici, le réseau d’habitants Greeters vous accueillent et vous mènent hors des sentiers battus.
Qu’ils soient mordus de voile, d’art ou de nature, tous se fédèrent autour d’une idée : partager leur passion et inspirer les visiteurs !
Vivez une rencontre inédite…
Notre Destination regorge de pépites et d’habitants prêts à vous en dévoiler quelques-unes ! Le temps d’une rencontre, nos habitants passionnés sont prêts à vous offrir un moment de partage unique et original, hors des sentiers battus ! Prêt à vivre une expérience unique et insolite ? Vous appréciez voyager en immersion ? Vous êtes curieux de découvrir les coulisses de notre Destination La Baule Presqu’île de Guérande ? Découvrez notre carnet de balades avec un greeter.
Avant de concrétiser votre demande, nous attirons votre attention sur le fait que les greeters sont bénévoles et ne doivent pas être confondus avec des guides professionnels. Nous vous invitons à consulter la charte d’engagement et les valeurs du réseau.
JE RESERVE MA RENCONTRE AVEC UN GREETER .
La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Découverte insolite avec les habitants La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44
À voir aussi à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique)
- Feu d’artifice La Baule-Escoublac 15 juillet 2026
- Balade commentée Le Guézy De Ninon à Olympe de Gouges Place Auguste Caillaud La Baule-Escoublac 15 juillet 2026
- Stage technique de peinture acrylique pouring La Baule-Escoublac 15 juillet 2026
- Stage Drapé aérien Place des Salines La Baule-Escoublac 15 juillet 2026
- Les ateliers de Linogravure, sérigraphie et tampographie La Baule-Escoublac 15 juillet 2026