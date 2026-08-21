Découverte Jeux vidéo, Médiathèque de Cluses, Cluses

Informations pratiques

Découverte Jeux vidéo Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque de Cluses Haute-Savoie

A partir de 9 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Découverte jeux vidéo

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Médiathèque de Cluses 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 98 97 63 http://mediatheques-cluses.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 98 97 63 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@cluses.fr »}]

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