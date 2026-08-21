Découverte Jeux vidéo, Médiathèque de Cluses, Cluses
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Cluses · Cluses
Informations pratiques
Découverte Jeux vidéo Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque de Cluses Haute-Savoie
A partir de 9 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Découverte jeux vidéo
Split Fiction
Venez partager un moment de jeu coopératif autour de Split Fiction, un voyage spectaculaire entre science-fiction et fantasy.
Médiathèque de Cluses 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 98 97 63 http://mediatheques-cluses.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 98 97 63 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@cluses.fr »}]
Biblis en folie 2026
©Ville de Cluses
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