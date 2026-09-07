Découverte libre de l’Église Saint-Nicolas de Haguenau, Église Saint-Nicolas, Haguenau
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas · Haguenau
Informations pratiques
Découverte libre de l’Église Saint-Nicolas de Haguenau 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découverte des boiseries de l’abbaye de Neubourg.
Église Saint-Nicolas 206 Grand Rue, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33388731992 https://catholiqueshaguenau.fr/les-paroisses/st-nicolas/ Située au cœur de la ville, l’église Saint-Nicolas a été fondée dès le XIIe siècle par l’empereur Frédéric 1er dit Barberousse.
Régulièrement rénovée et agrandie à différentes époques, l’église est de style gothique. Elle a subi de nombreux dommages lors de la Seconde Guerre mondiale et a été restaurée en 1965. Accès aux handicapés, simple et pratique.
Découverte des boiseries de l’abbaye de Neubourg.
©Ville de Haguenau
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