Découverte libre du Musée historique de Haguenau, Musée historique et archives municipales, Haguenau

Informations pratiques

Découverte libre du Musée historique de Haguenau 19 et 20 septembre Musée historique et archives municipales Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez au fil du parcours les croquis d’ornement ou d’architecture des Urban Sketchers de Strasbourg et du Nord Alsace. Vous pourrez également observer le projet de rénovation du musée et le lancement du Pass Patrimoine avec la Fondation du Patrimoine.

Musée historique et archives municipales 9 Rue du Marechal Foch, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33388902939 https://www.ville-haguenau.fr/musee-historique Les collections, de la Préhistoire jusqu’au XXᵉ siècle, témoignent de l’histoire de la ville. Une collection archéologique provenant de plus de 750 sépultures situées dans la forêt de Haguenau, datées de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer, est notamment présentée. Diverses collections (trésors, faïences locales, sceaux, orfèvrerie, armes, livres anciens) retracent la vie de la cité. En bus : ligne 1 arrêt Marché aux Grains. En voiture : parking derrière le musée. A pied : 10 minutes depuis la gare.

Découvrez au fil du parcours les croquis d’ornement ou d’architecture des Urban Sketchers de Strasbourg et du Nord Alsace. Vous pourrez également observer le projet de rénovation du musée et le du la…

©Ville de Haguenau