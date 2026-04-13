Découverte libre du Parc de la manufacture royale, inscrite au titre des monuments historiques, Parc de la Manufacture royale, La Vôge-les-Bains

Découverte libre du Parc de la manufacture royale, inscrite au titre des monuments historiques 5 – 7 juin Parc de la Manufacture royale Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez librement un parc paysager, doté d’arbres labellisés Arbres remarquables par l’association A.R.B.R.E.S.

Parc de la Manufacture royale la Manufacture, 88240 Bains-les-Bains, Vosges, Grand Est La Vôge-les-Bains 88240 Bains-les-Bains Vosges Grand Est Frédéric Bouvier décrit avec passion ce domaine industriel inscrit au titre des monuments historiques, unique en Lorraine et évoque surtout l’histoire du fondateur de la Manufacture George Puton, puis de ses dirigeants successifs Falatieu, Chavane. La visite du parc de la manufacture permet de découvrir l’étonnant fau de Verzy, arbre de l’année à l’Unesco et les essences rares témoignant du riche passé industriel du domaine (Ginko Biloba, catalpa, tulipier de Virginie). A la sortie de Bains-les-Bains, sur la route de Fontenoy le Château. Parking bus et véhicules.

Découvrez librement un parc paysager.

©Manufacture royale