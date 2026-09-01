Découverte ludique du compostage Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
samedi 26 septembre 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS
Informations pratiques
Dans le cadre de la fête des jardins, vous pourrez prendre connaissance des différents dispositifs proposés par la Ville de Paris pour trier et valoriser vos déchets alimentaires.
Un stand animé par des personnes en qualité de maîtres composteurs pour tout connaitre sur le compostage en ville !
Le samedi 26 septembre 2026
de 14h00 à 19h00
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
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