Découverte ludique du compostage Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

samedi 26 septembre 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS

Informations pratiques

Dans le cadre de la fête des jardins, vous pourrez prendre connaissance des différents dispositifs proposés par la Ville de Paris pour trier et valoriser vos déchets alimentaires.

Un stand animé par des personnes en qualité de maîtres composteurs pour tout connaitre sur le compostage en ville !

Le samedi 26 septembre 2026

de 14h00 à 19h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



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