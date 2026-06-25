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Découverte pêche à pied Saint-Pol-de-Léon

jeudi 2 juillet 2026 · Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Ville
29250 Saint-Pol-de-Léon
Département
Finistère
Tarif

Saint-Pol-de-Léon

Découverte pêche à pied

Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 13:30:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Venez découvrir la pêche à pied !

Prévoir bottes, seau, casquette, eau … Déplacement en transport individuel au point de RDV (donné par téléphone et fixé en fonction des réservations et du coefficient de marée).

Réservations et paiements la veille par téléphone.   .

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 84 85 26 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte pêche à pied Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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