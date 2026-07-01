Découverte sophrologie lors de l’estiv’âne Carolles
jeudi 23 juillet 2026 · Carolles
Informations pratiques
Carolles
Découverte sophrologie lors de l’estiv’âne
Longrais Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 19:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Profitez de votre venue à l’Estiv’Âne pour vous offrir une Pause Détente Découverte de la Sophrologie .
30 mn pour prendre soin de vous et retrouver un calme intérieur!
En petit groupe.
Inscription sur place ou réservation en ligne ou par téléphone. .
Longrais Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 26 13 44 55 stephanie@bulledephenix.fr
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English : Découverte sophrologie lors de l’estiv’âne
L’événement Découverte sophrologie lors de l’estiv’âne Carolles a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Granville Terre et Mer
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