Découvertes de bandes dessinées sur la Seconde Guerre mondiale dans l’exposition temporaire du musée, Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde

Découvertes de bandes dessinées sur la Seconde Guerre mondiale dans l’exposition temporaire du musée Samedi 23 mai, 19h00, 20h30, 22h00 Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Plongez dans l’univers des bandes dessinées ambassadrices de l’Histoire, et notamment de la Seconde Guerre mondiale ! À travers plusieurs bandes dessinées, les enfants partent à la découverte de cette période, autrement…

À partir de 8 ans. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr Chef du mouvement de Résistance «Combat» pour la région Limousin (R5), Edmond Michelet (1899-1970) est arrêté et déporté à Dachau en 1943. Il représente les déportés français au Comité international et organise leur retour à la libération du camp. Homme d’État plusieurs fois ministre sous les IVe et Ve Républiques, Edmond Michelet se distingue par ses efforts pour renouer l’amitié franco-allemande. Il est également à l’origine de la fondation de l’association France-Algérie. Inspirée par les vertus d’une profonde foi chrétienne, son action publique incarne des idéaux de fidélité, de liberté, de paix et de justice. La maison de Brive était la maison familiale. Elle abrite désormais un musée, un centre d’études et un service pédagogique.

Plongez dans l’univers des bandes dessinées ambassadrices de l’Histoire, et notamment de la Seconde Guerre mondiale ! À travers plusieurs bandes dessinées, les enfants partent à la découverte de À…

© Musée Michelet