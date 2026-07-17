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Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris

lundi 30 novembre 2026 · Visioconférence · Paris

Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris

Informations pratiques

Début
lundi 30 novembre 2026
Fin
lundi 30 novembre 2026
Lieu
Visioconférence
Adresse
Paris
Ville
Paris
Département
Paris
Tarif
gratuit

Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale ! Lundi 30 novembre, 12h15 Visioconférence Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-30T12:15:00+01:00 – 2026-11-30T13:15:00+01:00
Fin : 2026-11-30T12:15:00+01:00 – 2026-11-30T13:15:00+01:00

Participez à notre webinaire gratuit :

  • Quand ? Lundi 30 novembre de 12h15 à 13h15 – 1h en ligne, gratuit, replay disponible
  • Pour qui ? Artisans, commerçants, dirigeants de TPE/PME, porteurs de projet, curieux du numérique.

Au programme

  • Comprendre l’IA simplement et ses usages concrets
  • Découvrir les outils (texte, image, vidéo)
  • Exemples pratiques : communication, gestion, créativité, veille
  • Conseils pour bien utiliser l’IA (sécurité, éthique, prompts efficaces)

Pourquoi s’inscrire ?

  • Accessible à tous, sans prérequis technique
  • Démonstrations des usages concrets
  • Questions/réponses avec un expert de la CMA

Cette action rentre dans le cadre du projet CMA’Num : « Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’AMI “Compétences et Métiers d’Avenir” du programme France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts. »

Visioconférence Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://app.livestorm.co/cma-france-1/decouvrez-comment-lia-peut-booster-votre-activite-artisanale-5?s=e0e72b52-fd00-4110-aaae-92f3f9f56b6b »}] https://app.livestorm.co/cma-france-1/decouvrez-comment-lia-peut-booster-votre-activite-artisanale-5?s=e0e72b52-fd00-4110-aaae-92f3f9f56b6b
Et si l’IA devenait un vrai coup de pouce pour votre entreprise artisanale ?

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