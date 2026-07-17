Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris
lundi 30 novembre 2026 · Visioconférence · Paris
Informations pratiques
Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale ! Lundi 30 novembre, 12h15 Visioconférence Paris
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-30T12:15:00+01:00 – 2026-11-30T13:15:00+01:00
Fin : 2026-11-30T12:15:00+01:00 – 2026-11-30T13:15:00+01:00
Participez à notre webinaire gratuit :
- Quand ? Lundi 30 novembre de 12h15 à 13h15 – 1h en ligne, gratuit, replay disponible
- Pour qui ? Artisans, commerçants, dirigeants de TPE/PME, porteurs de projet, curieux du numérique.
Au programme
- Comprendre l’IA simplement et ses usages concrets
- Découvrir les outils (texte, image, vidéo)
- Exemples pratiques : communication, gestion, créativité, veille
- Conseils pour bien utiliser l’IA (sécurité, éthique, prompts efficaces)
Pourquoi s’inscrire ?
- Accessible à tous, sans prérequis technique
- Démonstrations des usages concrets
- Questions/réponses avec un expert de la CMA
Cette action rentre dans le cadre du projet CMA’Num : « Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’AMI “Compétences et Métiers d’Avenir” du programme France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts. »
Visioconférence Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://app.livestorm.co/cma-france-1/decouvrez-comment-lia-peut-booster-votre-activite-artisanale-5?s=e0e72b52-fd00-4110-aaae-92f3f9f56b6b »}] https://app.livestorm.co/cma-france-1/decouvrez-comment-lia-peut-booster-votre-activite-artisanale-5?s=e0e72b52-fd00-4110-aaae-92f3f9f56b6b
Et si l’IA devenait un vrai coup de pouce pour votre entreprise artisanale ?
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