Découvrez la faune exotique, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Découvrez la faune exotique Dimanche 26 avril, 10h30 La Bambouseraie en Cévennes Gard

Inclus dans le prix du billet d’entrée au parc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

© Sophie Brunet

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr

Avec l’association La Cicindèle. Environnement Animaux