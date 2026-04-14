Dégustation de pousses de bambous, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues
Dégustation de pousses de bambous, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues samedi 25 avril 2026.
Dégustation de pousses de bambous Samedi 25 avril, 11h00, 14h00 La Bambouseraie en Cévennes Gard
Inclus dans le billet d’entrée du parc
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T15:00:00+02:00
© Sophie Brunet
La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 70 47 »}, {« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}]
Avec Kumaï. Environnement Jardin
À voir aussi à Générargues (Gard)
- Bal Trad’, Foyer, Générargues 18 avril 2026
- Nocturne à la Bambouseraie, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues 18 avril 2026
- Fête du Printemps, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues 19 avril 2026
- Visite bambou, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues 25 avril 2026
- Découvrez la faune exotique, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues 26 avril 2026