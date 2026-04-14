Dégustation de pousses de bambous, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Dégustation de pousses de bambous Samedi 25 avril, 11h00, 14h00 La Bambouseraie en Cévennes Gard

Inclus dans le billet d’entrée du parc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T15:00:00+02:00

© Sophie Brunet

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 70 47 »}, {« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}]

Avec Kumaï. Environnement Jardin