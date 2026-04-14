Journée cosplay, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues
Journée cosplay, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues lundi 20 avril 2026.
Journée cosplay Lundi 20 avril, 09h30 La Bambouseraie en Cévennes Gard
Inclus dans le billet d’entrée du parc
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T09:30:00+02:00 – 2026-04-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-20T09:30:00+02:00 – 2026-04-20T19:00:00+02:00
© Sophie Brunet
La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 70 47 »}, {« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}]
La Bambouseraie devient le décor d’univers fantastiques. Attention, aucune arme, même factice, ne sera autorisée. Environnement Jardin
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