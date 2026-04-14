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Journée cosplay, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Journée cosplay, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Journée cosplay, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues lundi 20 avril 2026.

Lieu : La Bambouseraie en Cévennes

Adresse : 552 Montsauve, 30140 Générargues

Ville : 30140 Générargues

Département : Gard

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Tarif : Inclus dans le billet d’entrée du parc

Journée cosplay Lundi 20 avril, 09h30 La Bambouseraie en Cévennes Gard

Inclus dans le billet d’entrée du parc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T09:30:00+02:00 – 2026-04-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-20T09:30:00+02:00 – 2026-04-20T19:00:00+02:00

© Sophie Brunet

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 70 47 »}, {« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}]
La Bambouseraie devient le décor d’univers fantastiques. Attention, aucune arme, même factice, ne sera autorisée. Environnement Jardin

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