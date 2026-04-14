Nocturne à la Bambouseraie, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Nocturne à la Bambouseraie 18 avril – 16 mai, les samedis La Bambouseraie en Cévennes Gard

20 € adulte, 16 € 4 – 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T21:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T21:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:00:00+02:00

© Sophie Brunet

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}]

Sous le thème de l’Arborescence. Spectacle son et lumière pour redécouvrir sept espaces du parc, dont l’Allée des séquoias, les serres Mazel et le village laotien. Environnement Nature