Nocturne à la Bambouseraie, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues
Nocturne à la Bambouseraie, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues samedi 18 avril 2026.
Nocturne à la Bambouseraie 18 avril – 16 mai, les samedis La Bambouseraie en Cévennes Gard
20 € adulte, 16 € 4 – 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T21:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T21:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:00:00+02:00
© Sophie Brunet
La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}]
Sous le thème de l’Arborescence. Spectacle son et lumière pour redécouvrir sept espaces du parc, dont l’Allée des séquoias, les serres Mazel et le village laotien. Environnement Nature
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