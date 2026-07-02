Découvrez la magie d’un concert d’orgue dans un temple du XXe siècle !, Temple du Salin, Toulouse

Informations pratiques

Découvrez la magie d’un concert d’orgue dans un temple du XXe siècle ! Samedi 19 septembre, 18h00 Temple du Salin Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Concert inédit au Temple du Salin

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les membres de l’association des Amis de l’Orgue du Temple du Salin vous invitent à assister à un concert exceptionnel.

Une belle occasion de découvrir les sonorités uniques de l’orgue dans ce lieu chargé d’histoire, au cœur d’un édifice emblématique de Toulouse.

Temple du Salin Place du Salin, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://toulouse.epudf.org Trésorerie royale datant du XIIIe, embellie au XVe siècle, puis transformée en temple protestant par Léon Daurès, architecte départemental du Tarn, entre 1909 et 1911. De style néo-gothique, l’édifice est construit par l’entrepreneur en maçonnerie et pierre de taille Cassagnère et reprennent certains éléments médiévaux dont une partie des maçonneries. Le décor est réalisé par le maître-verrier Calmels, le mosaïste Laplana et le sculpteur Mauguet.

Concert inédit au Temple du Salin

©Église réformée de Toulouse