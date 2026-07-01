Découvrez la nécropole et son chantier de fouille, Musée des sarcophages, Saint-Parres-aux-Tertres

Informations pratiques

Découvrez la nécropole et son chantier de fouille Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée des sarcophages Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez suivre une visite commentée et découvrir la nécropole datée du IVe au VIIe siècle.

Musée des sarcophages rue Pierre Brossolette, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres 10410 Aube Grand Est 03 51 53 50 51 http://www.saintparresauxtertres.fr/ Lors des fouilles réalisées de 1975 à 1989 préalablement à la construction de l’hôtel de ville, une soixantaine de sépultures et sarcophages datant de la période romaine à la période mérovingienne furent découverts.

Pour préserver les sarcophages ainsi mis à jour, la commune a construit en 1992 la vitrine de la nécropole qui permet ainsi d’admirer sept des dix cercueils taillés dans la pierre du Châtillonnais. Deux sont abrités à l’intérieur de l’église Saint-Parres, un est exposé à l’extérieur du bâtiment tandis que le onzième a été confié au musée Saint-Loup de Troyes. Ce musée regroupe ainsi une partie des sarcophages exhumés de la gigantesque nécropole qui se trouvait sur la commune. Les sépultures datées du IIème au VIème siècle attestent de la longévité de Saint-Parres-aux-Tertres, bâtie sur la légende de Patroclus, martyr mort en 275.

Le plus grand nombre des inhumations avaient été pratiqué dans des cercueils dont ne subsistaient que les clous d’assemblage et des traces de bois dans les terres de comblement des fosses. Le mobilier découvert dans les tombes est essentiellement composé d’objets de parure, bracelets, bagues, pendentifs, perles, appliques, mais aussi de boucles de ceinture. Une sépulture, comportant deux individus, renfermait une épée et un poignard; certains individus portaient des chaussures, dont ne subsistent plus que les clous.

Outre les sépultures, qui occupaient la majeure partie de l’espace destiné à la nouvelle mairie, des vestiges d’habitats médiévaux ont également été mis au jour. Il s’agit de structures, creusées dans la craie du sous-sol, présentant des parois bien verticales et un fond plat. Après leur abandon, elles ont été comblées d’un remblai contenant des déchets culinaires et des fragments de céramique du XIIIème siècle. Le matériel et le recoupement de sépultures par ces aménagements indiquent que leur établissement a eu lieu après l’abandon de cette partie de la nécropole.

Venez suivre une visite commentée par un guide et découvrir la nécropole qui date du IVe au VIIe siècle.

© Philippe Leclercq